Барнаулу — 288 лет. Наш город растет и строится. Появляются не только новые кварталы, меняются старые, реставрируются здания, ремонтируются фасады. Но эти изменения происходят постепенно. И многие барнаульцы с течением времени забывают, какой была та или иная улица, тот или иной дом еще пару лет назад. Amic.ru публикует фотоподборку, которая позволит вспомнить, как выглядела часть "старого Барнаула" еще пять лет назад и как она выглядит сейчас, после проведенных реконструкций в рамках создания туристического кластера.

Ул. Пушкина, 76 Улица Льва Толстого, 33 Мост на проспекте им. Ленина

Мост на пр. Социалистическом

Нагорный парк Набережная на Оби Улица Мало-Тобольская улица Льва Толстого, 28 Лестница в Нагорный парк Проспект им. Ленина Улица Мало-Тобольская, 30 Улица Льва Толстого, 25 Проспект им. Ленина, 6 Улица Ползунова, 40 Горная аптека Проспект Ленина, 2 Улица Мало-Тобольская, 34 и 32 Улица Большая Олонская, 51 Улица Пушкина, 66 Улица Короленко, 51 Проспект им. Ленина, 17 Улица Льва Толстого, 28 Улица Льва Толстого, 30 Улица Льва Толстого, 21 Улица Льва Толстого, 27 Улица Льва Толстого, 32 Улица Льва Толстого, 23 Улица Льва Толстого, 31 Наркологический диспансер улица Льва Толстого, 38 Улица Льва Толстого, 15

За предоставленный материал благодарим отдел по развитию туризма администрации г. Барнаула