Как отмечают в компании "Алтайвагон", детский конкурс – один из самых любимых и душевных в череде праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику завода – Дню машиностроителя. Ежегодно дети, чьи родители, бабушки и дедушки работают на заводе, принимают участие в этом конкурсе.

Главная идея — приобщение ребят к жизни завода. При этом многие из участников конкурса не понаслышке знают, как и где трудятся их родители — "Алтайвагон" регулярно проводит дни открытых дверей для детей своих работников.

Как рассказали на предприятии, все ребята творчески подошли к раскрытию темы. Кто-то нарисовал место работы папы или мамы, кто-то — составы вагонов, а кто-то смело заглянул в будущее. Судя по сюжетам детских рисунков, "Алтайвагон" – большой завод, на котором делают самые быстрые и самые красивые вагоны.

"Я решила, что буду рисовать вагон, ведь мой папа – инженер-конструктор. Это трехэтажный вагон. На первом этаже перевозят грузы, а на втором и третьем едут люди. Такого вагона пока нет, но, я думаю, его скоро придумают", – пояснила свой рисунок девятилетняя Вика Якушенко.

Все юные художники получили достойное вознаграждение, а также посетили музей завода и угостились чаем с выпечкой.

Праздничные мероприятия на "Алтайвагоне" продолжатся спортивным турниром среди школ Новоалтайска на Кубок предприятия.