Как отмечают в компании "Алтайвагон", детский конкурс – один из самых любимых и душевных в череде праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику завода – Дню машиностроителя. Ежегодно дети, чьи родители, бабушки и дедушки работают на заводе, принимают участие в этом конкурсе.
Главная идея — приобщение ребят к жизни завода. При этом многие из участников конкурса не понаслышке знают, как и где трудятся их родители — "Алтайвагон" регулярно проводит дни открытых дверей для детей своих работников.
Как рассказали на предприятии, все ребята творчески подошли к раскрытию темы. Кто-то нарисовал место работы папы или мамы, кто-то — составы вагонов, а кто-то смело заглянул в будущее. Судя по сюжетам детских рисунков, "Алтайвагон" – большой завод, на котором делают самые быстрые и самые красивые вагоны.
"Я решила, что буду рисовать вагон, ведь мой папа – инженер-конструктор. Это трехэтажный вагон. На первом этаже перевозят грузы, а на втором и третьем едут люди. Такого вагона пока нет, но, я думаю, его скоро придумают", – пояснила свой рисунок девятилетняя Вика Якушенко.
Все юные художники получили достойное вознаграждение, а также посетили музей завода и угостились чаем с выпечкой.
Праздничные мероприятия на "Алтайвагоне" продолжатся спортивным турниром среди школ Новоалтайска на Кубок предприятия.
Комментарии
еще одно предприятие на котором искусственно поддерживается жизнь абсолютно не конкурентоспособное, если бы не заградительные пошлины то давно бы уже обанкротились так как казахстанская продукция дешевле почти на 40% и качество порой намного лучше