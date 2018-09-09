В день выборов губернатора, муниципальных депутатов и сельских глав в Алтайском крае 9 сентября открыты все 1797 избирательных участков. Выборы проходят в штатном режиме. Об этом сообщила глава Избирательной комиссии региона Ирина Акимова на брифинге в день выборов.

"9 сентября 2018 года будет вписан в историю Алтайского края как единый день голосования на выборах губернатора и масштабных выборах в органы местного самоуправления. Голосование осуществляется в штатном режиме. Полностью открыты все (1797 — прим. ред.) избирательные участки. Сложностей в связи с работой комиссий нет", — сказала Акимова.

Она напомнила, что кроме губернатора 9 сентября в регионе избирается 422 муниципальных депутата и 46 сельских глав. В числе кандидатов 1,2 тысячи человек.

Право голосовать имеют 1 млн 846 тысяч жителей региона, в том числе 10,5 тысяч впервые голосующих. На участках работает более 14,5 тысяч членов избирательных комиссий.

Федеральный инспектор по Алтайскому краю Александр Заболотный добавил, что в Сибири сегодня проходит пять губернаторских выборов и множество муниципальных кампаний. И регионы соревнуются в том, как они проголосовали, как организовали день выборов.

"Необходимость проведения единого дня голосования в таком масштабе стала неожиданностью для нас (эти выборы досрочные, если бы не отставка Александра Карлина с поста главы региона, они состоялись бы только через год — прим. ред.). Но это послужило проверкой готовности к таким изменениям в политическом ландшафте региона", — сказал врио заместителя председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь.

Он добавил, что у власти после мартовской президентской кампании "не было возможности удешевить процесс", так что избиратели получат столь же качественную возможность реализовать свои избирательные права, и реализация будет на самом высшем уровне.

Напомним, в воскресенье, 9 сентября, в Алтайском крае проходят внеочередные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семёнов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), Виктор Томенко ("Единая Россия").

По всем вопросам о выборах можно обращаться по телефону информационно-справочного центра избиркома 8-800-707-0022.