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Минфин собирается вывести ювелиров из-под контроля государства за серебром, их хотят избавить от обязанности клеймить изделия из этого драгметалла. Об этом заявил замминистра Алексей Моисеев на полях Московского финансового форума, пишет РБК, ссылаясь на РИА Новости.

Он отметил, что государственный контроль за оборотом драгметаллов и камней связан с "высокими рисками отмывания доходов". Он отметил, что сейчас серебро стало таким дешевым, что "с таким же успехом можно контролировать никель".

По словам Моисеева, министерство финансов готовит поправки, чтобы полностью отменить госнадзор за серебром или снять его относительно изделий весом до 100 граммов. Он пояснил, что детали еще будут обсуждаться. "В принципе неважно, сколько это будет — 100, 200, 500 г", — добавил замглавы Минфина.

Моисеев добавил, что серебряные слитки должны оставаться под контролем, и этим занимается госпробирнадзор.

Он подчеркнул, что в РФ сейчас нет госконтроля за небольшими серебряными изделиями, вес которых менее 3 граммов, но производитель нередко клеймит их, так как потребитель требует наличия клейма.

С 1 июня в РФ начался эксперимент по маркировке драгметаллов, камней и ювелирных изделий. Соответствующее постановление в марте подписал российский премьер Дмитрий Медведев. Эксперимент продлится до 1 декабря. По его итогам министерство должно предоставить отзыв в правительство, которое примет решение, эффективна ли маркировка для подобных товаров.