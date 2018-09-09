Более 36 тысяч заявлений от жителей Алтайского края подано для голосования за губернатора региона на выборах 9 сентября не по прописке, а на участке по месту нахождения. Об этом сообщили на брифинге в Избирательной комиссии региона в день выборов.

Отметим, что 36 тысяч — это количество заявлений. Возможно, часть из них подана несколько раз одним и тем же человеком. То есть реальное количество людей, пожелавших поменять участок, может быть немного меньше.

Чтобы проголосовать на выборах не традиционно по прописке, а где угодно, нужно было написать заявление.

Так, 6119 человек написали заявления через территориальные комиссии, 22 299 — через участковые комиссии, сообщила глава избиркома Ирина Акимова.

Директор краевого Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Денис Тишин добавил, что еще 1138 заявлений написано через МФЦ.

Через портал "Госуслуги" обратились 6481 человек.

Всего в Алтайском крае 1,8 млн избирателей.

Механизм временного открепления от участка называется "Мобильный избиратель". Он пришел на смену открепительным заявлениям и досрочному голосованию.