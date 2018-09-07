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Пресс-атташе певицы Надежды Бабкиной не стал комментировать сообщения российского отделения Transparency International о якобы наличии у нее конфликта интересов из-за того, что она является депутатом Мосгордумы. Об этом пишет РИА Новости.

"Не комментируем", — цитирует агентство слова пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константина Филиппова.

Transparency International опубликовало доклад, в котором сказано, что в качестве депутата Бабкина контролирует деятельность департамента культуры столицы РФ, который при этом является учредителем "Русской песни". Организация отметила, что у Бабкиной возникает конфликт интересов, когда она "заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, а учредитель должен согласовать такую сделку".

Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной работает с 2000 года. На его сайте сказано, что главным направлением работы театра является знакомство широкой публики с традиционной культурой народов многонациональной РФ.