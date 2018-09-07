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Верховный суд России работает над поправкам в свое постановление о судебной практике по делам об экстремизме в соцсетях. Пресс-секретарь ВС РФ Павел Одинцов подтвердил, что заседание пленума по этому вопросу состоится в сентябре, пишут "Ведомости".

В заседании рабочей группы пленума Верховного суда будет участвовать член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева. Она отметила, что совет подготовил свои предложения по поправкам, но неизвестно, в какой степени их учтет суд.

Собеседник издания добавил, что речь идет о двух моментах. Во-первых, в поправках хотят указать, что сама по себе экстремистская публикация или ее репост не говорят о желании автора разжигать вражду. Наличие подобной цели должно подтверждаться иными доказательствами. Во-вторых, решая вопрос о наличии у обвиняемого цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации, комментарии, просмотры, содержание аккаунта и характеристику пользовательской аудитории.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков напомнил, что было уже два постановления пленума ВС РФ по экстремистским делам — в 2011 и 2016 годах. По его словам, на фоне тех поправок обсуждаемые сейчас выглядят менее серьезными.

Издание напоминает, что на прямой линии 7 июня глава РФ Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить "до маразма и абсурда". Спустя несколько недель в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за подобные действия. СПЧ также предложил рассмотреть вопрос об упразднении федерального списка экстремистских материалов. В начале сентября Генпрокуратура взяла на особый контроль все дела по экстремизму