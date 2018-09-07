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В Томске охрана магазина "Абрикос" задержала семилетнюю девочку, заподозрив ее в попытке кражи леденца. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник в пятницу.

Инцидент произошел утром в пятницу, 7 сентября. По словам собеседника агентства, девочка набрала сладостей, однако забыла рассчитаться за леденец. "После этого сотрудник внутренней службы безопасности магазина, несмотря на желание ребенка расплатиться за конфету, вызвал группу быстрого реагирования", — приводит агентство слова источника.

Собеседник отметил, что прибывшая вооруженная охрана очень удивилась поводу вызова.

Агентство пишет, что вслед за сотрудниками группы быстрого реагирования в магазине появилась мать девочки, которая смогла со слезами уговорить охрану отпустить ребенка.