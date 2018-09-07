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Ремонтные работы днем могут запретить в РФ на дорогах федерального значения с двухполосным движением. Соответствующий запрос депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил главе Минтранса Евгению Дитриху, пишут "Известия", ссылаясь на RT.

Предполагается, что исключение будет сделано только в чрезвычайных случаях.

Целью инициативы является сокращение заторы на дорогах и избежание экономических потерь из-за простоя транспорта.

Депутат считает, что ущерб от простоя может быть на порядок выше, чем экономия строительных организаций на работе ночью.

Сухарев заявил, что нужно понимать, "что все это наносит большой экономический вред, поскольку федеральные трассы — это вены государства, по которым идут необходимые грузы в разные города России".

Депутат добавил, что многочасовое стояние в пробках омрачает отпуск граждан. В Росавтодоре 6 сентября заявили, что ликвидируют свыше 800 аварийных участков на федеральных трассах к 2020 году.