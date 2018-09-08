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День города в Барнауле в 2003 году отмечался по традиции 3 дня, но главные события пришлись на третий день, 7 сентября. В феврале того года трагически погиб мэр города Владимир Баварин, и ему на торжестве было присвоено звание Почетного гражданина Барнаула посмертно.

273-летие также отметили выставкой автомобилей и "Праздником национальных культур", который проходил тогда в Нагорном парке. В конце праздника перед барнаульцами выступили Юлия Чичерина, Олег Иванов и "Ночной патруль".