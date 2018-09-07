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Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на заседании в пятницу, 7 сентября, досрочно снял полномочия с главы республики Александра Захарченко в связи с его смертью. Об этом пишет "Интерфакс".

Вместе с этим Народный совет ДНР назначил и.о. главы республики Дениса Пушилина до проведения выборов.

За решение единогласно проголосовали 90 депутатов, которые присутствовали на пленарном заседании.

Агентство добавило, что выборы в республике назначены на 11 ноября. За это решение депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, парламент ДНР проголосовал за назначение ЦИК республики в составе десяти человек.

Напомним, Захарченко погиб из-за взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа. И.о. главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, ранее занимавший пост вице-премьера самопровозглашенной республики.

Ранее в пятницу, 7 сентября, Генпрокуратура ДНР объявила нелегитимным назначение Трапезникова на должность врио главы региона и назвала единственным легитимным органов власти Народный совет.