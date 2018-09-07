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Главу автопроизводителя Tesla Илона Маска обвинили в биржевых махинациях и подали на него в суд. Об этом пишет "Российская газета".

Подчеркивается, что это уже не первый случай судебных разбирательств с предпринимателем. Сейчас претензии к нему имеет глава исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт.

В начале августа Маск, являющийся сейчас крупнейшим акционером Tesla (владеет 22% акций), заявил, что хочет выкупить все акции компании. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что готов выкупить акций по 420 долларов за бумагу, но позднее отказался от намерений.

В иске Лефт отмечает, что Маск манипулировал ценой акций компании, выдавая ложные и вводящие в заблуждение данные. "Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества", — цитирует издание слова адвоката Майкла Канти, который представляет интересы истца.