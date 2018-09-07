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Известная канадская певица Аврил Лавин рассказала о выходе первого за последние пять лет альбома. Сингл "Head Above Water" будет презентован 19 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт исполнительницы.

В письме поклонникам певица призналась, что на протяжении долгого времени чувствовала, что находится на грани жизни и смерти из-за болезни Лайма (клещевого боррелиоза).

По ее словам, она боролась с болезнью последние несколько лет. "Это были худшие годы моей жизни. Годы как физической, так и эмоциональной борьбы. Мне удалось превратить ее в музыку, которой действительно горжусь", — написала Лавин, добавив, что сочиняла песни в постели и на диване.

"Слова, точно передающие мой опыт, лились без усилий. Поистине… поддерживая меня, даря новые цели и смысл существования, моя музыка помогла мне исцелиться и выжить", — отметила певица.

Агентство подчеркивает, что о болезни Лавин стало известно в апреле 2015 года.