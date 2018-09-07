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Пять тысяч полицейских будут охранять порядок в Алтайском крае в день выборов губернатора региона и в органы местного самоуправления. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что также будут привлечены 200 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД России, порядка 150 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также свыше двух тысяч представителей народных дружин, казачества, внештатных сотрудников и работников частных охранных организаций.

Охрана порядка и общественной безопасности будет осуществляться на 1797 избирательных участках.

Во взаимодействии с другими правоохранителями, органами госвласти, местного самоуправления предпринят комплекс мер профилактического характера.

Под охрану взяты места размещения избирательных комиссий, хранения избирательной документации, места массового пребывания граждан.

Для своевременного реагирования на сообщения о ЧП усилены группы немедленного реагирования следственно-оперативных групп органов внутренних дел; маршруты патрулирования наружных служб полиции приближены к избирательным участкам.

Кроме этого, с целью обеспечения безопасности в день выборов в 123 помещениях участковых избирательных комиссий Барнаула будут уставлены рамочные металлодетекторы. Для обеспечения безопасности граждан, недопущения проноса в места проведения голосования предметов, которые представляют опасность для окружающих, полицейские проведут досмотровые мероприятия, организованные в соответствии с требованиями ФЗ "О полиции".

Обо всех нарушениях избирательного законодательства, других фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах жители региона могут сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, а также в ближайшие отделы полиции, по телефону 102 или телефону доверия ведомства: 128. Все поступившие данные будут сразу же проверены.