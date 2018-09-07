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Российский глава государства Владимир Путин предложил сократить период выплат пособий по безработице всем гражданам, кроме лиц предпенсионного возраста. Инициатива президента содержится в его поправках к законопроекту о пенсионной реформе, пишет РБК.

Напомним, в конце августа Путин выступил с обращением, в котором предложил смягчить пенсионную реформу. В том числе, он призвал поддержать пожилых людей.

Согласно первой поправке, российский лидер предлагает сократить период выплаты пособия по безработице до полугода. Исключением станут те граждане, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины или иные действия при условии, что они работали до этого не менее шести месяцев, а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Согласно действующему законодательству, такие граждане могут получать пособие в течение года.

Те безработные, которые никогда не работали и ищут работу в первый раз, а также уволенные за нарушение трудовой дисциплины и не успевшие проработать полгода, смогут получать пособия на протяжении трех месяцев. Согласно действующему закону, пособие им выплачивается в течение полугода.

Безработные, которые не нашли работу, получая пособие, не смогут получить помощь второй раз. Действующим законопроектом подобная возможность предусмотрена.

В данный момент максимальный размер выплат по безработице сегодня равен 4900 рублям, минимальный — 850 рублям. За счет сокращения периода выплат министерство труда и соцзащиты России собирается повысить размер выплат до величины прожиточного минимума, равный сейчас свыше 11 тысячам рублей.