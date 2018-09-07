Фото: yandex.ru

Российский туроператор "Данко" с пятницы, 7 сентября, приостановил свою деятельность из-за "неблагоприятных рыночных условий". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт компании.

"В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор "Данко" приостанавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 года", — заявил туроператор, добавив, что туры, начинающиеся с 8 сентября, аннулируют.

"Сложная рыночная ситуация заставила пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг, Решение о приостановлении деятельности туроператора является крайне тяжелым", — отметил представитель компании. Он отметил, что все клиенты, забронировавшие и оплатившие будущие туры, застрахованы в компании АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на общую сумму 50 миллионов рублей. Данных денег полностью хватает для компенсации стоимости не оказанных услуг, подчеркнул собеседник.

Уточняется, что туроператор готовит документы для подачи в страховую компанию.

"Данко Трэвэл Компани" был основан с 1997 года и продавал туры по более чем 30 зарубежным направлениям.