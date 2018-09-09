Как ведет себя в условиях бездорожья Toyota Land Cruiser 200 с пневмоподвеской от Lexus LХ 570 в шикарной версии EXCALIBUR, насколько комфортен этот автомобиль на алтайских дорогах и стоит ли он своих денег, рассказывает алтайский автоэксперт Александр Михельсон, который провел тест-драйв новинки и выяснил, насколько отличается “обычный” Toyota Land Cruiser 200 от комплектации EXCALIBUR.

"В любом варианте "крузак" — суперзаслуженный автомобиль, но пневма дает лучшую управляемость. С другой стороны, цены на модель в такой комплектации почти 6 млн рублей… Еще не "Лексус", но уже почти", — рассуждает эксперт. В общем обзор, TLC 200 в версии EXCALIBUR на асфальте и на бездорожье. Подробности в видеообзоре.