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Канал RT высмеял американских коллег из CNN, которые "перепутали" российского лидера Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом пишет РИА Новости.

Освещая проходящий в Тегеране саммит РФ, Ирана и Турции, канал CNN подписал кадры со встречи: "Путин, Роухани, Путин дают комментарии после тегеранского саммита по Сирии".

"У CNN на уме только Путин", — написали в официальном Twitter-аккаунте RT.

На встрече лидеры стран обсуждали вопросы гуманитарного содействия Сирии.

Агентство напоминает, что территория Идлиба сейчас почти не контролируется силами правительства. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы, которые совершают периодические атаки на позиции войск САР.