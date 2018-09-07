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Портал USA Today опубликовал топ-10 лучших телесериалов, которые выйдут на экраны осенью текущего года. Об этом пишет "Лента.ру".

В частности, кинокритики отметили сериал "Ты", в котором сыграли Пенн Бэджли и Элизабет Лэил. Он рассказывает жуткую историю о менеджере книжного магазина, который влюбляется в незнакомую девушку и начинает преследовать ее. Сериал выйдет 9 сентября.

21 сентября пройдет премьера сериала "Маньяк" с Джоной Хиллом и Эммой Стоун. По сюжету, на главных персонажах Энни (Стоун) и Оуэне (Хилл) испытывают новое фармацевтическое средство, после применения которого проявляется неожиданный побочный эффект.

Также в список попал новый сериал "Манифест" о пассажирах самолета, обнаруживающих после приземления, что за прошедшие несколько часов весь мир постарел на пять лет. Его премьера намечена на 24 сентября. 26-го числа пройдет премьера первой серии драматической комедии "Миллион мелочей", а 27-го — выйдет первый эпизод перезапущенного шоу "Мерфи Браун".

В октябре состоятся премьеры перезапуска "Зачарованных" (14 число), сериалов "Кемпинг" (15 число) и "Леденящие душу приключения Сабрины" (26 число). В ноябре выйдут сериалы "Побег из тюрьмы Даннемора" (18 число) и триллер "Маленькая барабанщица" (19 число) с Клер Холман и Кейт Самптер о молодой британской актрисе, которую в 1970-х вербует разведка Израиля для внедрения в палестинскую террористическую группировку.