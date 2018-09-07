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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков считает, что после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко перспектив встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко стало меньше. Об этом пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в данный момент темы для контактов у глав государств нет. "Как раз после событий [убийства Захарченко] перспектив для контактов становится гораздо меньше", — цитирует его слов агентство.

Песков отметил, что в Москве говорили, что данные события имеют очень негативные последствия.