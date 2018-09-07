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Дизайнер Mail.Ru Group Игнат Голдман хочет подать иск к Сбербанку за указание номера его мобильного телефона в рекламе переводов с карт банка в "Тинькофф банк". В результате ему начали переводить средства, угрожать и обвинять в мошенничестве, пишет "Дождь", ссылаясь на его Facebook-страницу.

Голдман обратил внимание в начале сентября, что на его карту в "Тинькофф банке" стали приходить деньги от незнакомых клиентов Сбербанка, которые ему звонили и заявляли, что пополнили его счет по просьбе Сбербанка. Представитель банка написал в комментарии, что информацию о произошедшем проверят.

3 сентября Голдман рассказал, что ему прислали скриншот рекламы перевода денег из Сбербанка в "Тинькофф банк" с его номером в приложении для Android. При этом в рекламе для iOS телефон не указали. Он отключил возможность переводить ему средства на счет по номеру телефона.

6 сентября дизайнер отметил, что за неделю получил более ста звонков "с угрозами, вопросами и просто какой-то невнятной речью" и что ему переводили средства, а затем обвиняли в мошенничестве. Голдман решил подать на Сбербанк в суд за использование в рекламе его персональных данных и требовать компенсации за моральный ущерб. Представитель банка рассказал, что кредитная организация разбирается в ситуации.

Голдман также рассказал, что декабря прошлого года по июнь текущего работал в Сбербанке на аутсорсе. Дизайнер рассказал, что делал для банка интерфейс переводов и использовал свой номер, однако ранее у него не возникало с этим проблем.