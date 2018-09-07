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ДТП с участием грузовика марки HINO и пассажирского автобуса произошло на 278 километре трассы Р-256. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что грузовик врезался в боковую часть рейсового автобуса в 19:35 пятницы, 7 сентября, около села Троицкое. В результате аварии пострадал 11-летний мальчик. Очевидцы также сообщили о пострадавшем водителе автобуса, которого зажало от удара в кабине.

В ведомстве отметили, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика не выдержал дистанцию до движущегося впереди автобуса, следующего по маршруту "Бийск — Барнаул".

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.