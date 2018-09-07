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Франция обвинила РФ в шпионаже путем перехвата спутниковых сигналов

, ИА "Амител"
Российский спутник слишком близко приблизился к французскому

Фото: dlr.de

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что страна около года назад засекла российский спутник, который слишком близко приблизился к французскому. Об этом пишет РИА Новости.

"Пока наш спутник продолжал спокойное вращение, к нему приблизился другой спутник. Близко. Чересчур близко. Настолько, что мы могли на самом деле подумать, что он пытается перехватить нашу коммуникацию, подслушать своих соседей. Это не просто недружественно, это называется актом шпионажа", — приводит агентство слова министра, который выступил в пятницу в подразделении Национального центра космических исследований (CNES) в Тулузе.

Парли отметила, что инцидент произошел не очень давно, около года назад, на высоте 36 тысяч километров.

"Этот спутник с большими ушами… это российский спутник: хорошо известный, но несколько нескромный", — отметила министр обороны.

По словам Парли, после того, как спутник засекли, были приняты нужные меры, и за спутником стало вестись наблюдение.

Спутник из Франции, к которому якобы приблизился российский собрат, был, по заявлению главы Минобороны, Athena-Fidus. Данный военный спутник запустили в космос в 2014 году.

Западные страны, включая США, раньше не раз обвиняли РФ в актах шпионажа, Россия эти обвинения не признавала. Так, Вашингтон ранее выдворил 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность Москвы к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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