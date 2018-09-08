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Бийская прокуратура взыскала 60 тысяч рублей в счет возмещения вреда ребенку-инвалиду, который получил травмы. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Прокурор Роман Фомин сообщил, что городская прокуратура провела проверку по обращению бийчанки о травмировании ее малолетнего сына в детском саду.

Установлено, что шестилетний ребенок в марте 2017 года остался без присмотра воспитателя, оперся на спинку игрового дивана и упал. В итоге мальчик сломал пальцы левой кисти. Женщина рассказала, что ее сын является инвалидом детства. В силу малолетнего возраста ему нужно постоянное внимание и контроль со стороны взрослых, которые и должны были осуществлять в детском дошкольном учреждении. Из-за травмирования мальчику понадобилось лечение, он испытывал боль, проблемы со сном и не мог вести привычный образ жизни.

Бийский прокурор направил в суд иск с требованием возместить причиненный вред. Его рассмотрели, по решению суда в пользу пострадавшего взыскали 60 тысяч рублей.