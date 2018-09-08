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Подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за бизнесменов из Петербурга, чтобы получить британские визы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на The Daily Telegraph и его источники с сфере безопасности Великобритании.

В среду глава правительства Великобритании Тереза Мэй рассказала парламенту страны о выводах расследования по инциденту в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое граждан РФ, которых спецслужбы Соединенного Королевства считают агентами ГРУ. По данным британского следствия, они приехали в страну с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

По данным источника издания, подозреваемые сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки с банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов стерлингов. The Daily Telegraph в связи с этим отметила, что британские визы предоставляются желающим посетить страну россиянам лишь в том случае, если они могут подтвердить, что у них есть достаточно денег, чтобы вернуться обратно.

Несмотря на утверждение Скотленд-Ярда о том, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей скорее всего песвдонимы, спецслужбы Британии могут знать о том, кем они являются на самом деле.

По версии британской стороны, 4 марта Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Правительство страны утверждает, что Россия с высокой долей вероятности причастна к инциденту.