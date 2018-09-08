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Жители Барнаула обнаружили двух больших змей в городе. Очевидцы сообщили об этом в пабликах Barnaul 22 и "Инцидент Барнаул".

Одна змея выползла к людям рядом с домом 115а по улице Георгия Исакова. Горожане засняли на видео, как она пытается уползти.

Вторую змею обнаружили в районе Малахова, 99. По словам очевидцев, змею быстро убили.

Отметим, что биологи не считают ситуацию типичной для Барнаула. Змеи в самом деле могут приползти в дома горожан, но лишь в находящиеся на окраине города близ лесополосы. Не исключается, что обнаруженные пресмыкающиеся сбежали из домашнего террариума.