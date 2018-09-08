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Председатель правления и зампред совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер попал в аварию на Каширском шоссе в столице РФ. Об этом пишет РБК, ссылаясь на РЕН ТВ и представителя Миллера Сергея Куприянова.

По его словам, ДТП не было серьезным, на график никак не повлияло. Куприянов уточнил, что авария произошла, когда машина с Миллером ехала из аэропорта Остафьево.

Он добавил, что никто в результате ДТП не пострадал. "Ехали по правилам, не нарушали", — отметил Куприянов. По его словам, Миллер ехал на переговоры с делегацией из Вьетнама.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что автомобиль с Миллером попал в аварию.

Накануне, 7 сентября, глава "Газпрома" посетил Татарстан, где встретился с главой республики Рустамом Миннихановым.