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"Роскачество" представило итоги исследования замороженных креветок, доступных на рынке России. Эксперты оценили безопасность и вкус продукта, пишет РБК.

В исследовании принимали участие варено-мороженые очищенные и неразделанные креветки двух самых доступных в РФ видов — северная креветка и тигровая. "Роскачество" проверило продукцию 25 торговых марок, включая Fish House, Kaluri, "Бухта изобилия", Polar, Vici, Aro, "Ашан" и "Лента".

Продукция 20 брендов оказалось "сочной и плотной, а вкус и запах — приятными и свойственными креветкам". Эксперты выделили креветки марок Globster и Vici, которые оказались "неприятными на вкус и запах". При этом у этих продуктов не было нарушений. В упаковках Billa и Kaluri эксперты нашли "много поврежденных креветок", а в пакете торговой марки "Первым делом" нашли "разнокалиберные креветки".

Несмотря на разницу вкусовых качеств, почти все товары из исследования оказались безопасными. Ни в одном из случаев в креветках не выявили антибиотики. Креветки, обитающие на дне моря, могут содержать мышьяк, но несоответствия по этому показателю лишь только в продукции "Ашана". В креветках на развес было найдено неопасное для человека превышения нормы содержания мышьяка. "Ашан" изъял продукцию из продажи и направил претензию поставщику.

В исследовании говорится, что с 1 сентября текущего года массовая доля льда в креветках не должна превышать 7% для очищенных и 14% для неразделанных. Данному требованию соответствует продукция "Ашана", марок "Бухта изобилия", "Мореслав", "Новый океан", "Первым делом", Agama, Aro, Delight, Fine life, Fish House, Globster, Kaluri. У десяти товаров кроме превышения содержания льда также выявили отклонение по заявленной массе нетто: "Лента", Billa, "Магуро", Emborg, Polar, "Бухта изобилия", Vici, "Океан вкуса", "Каждый день".

"Таким образом, потребитель получал не только больше льда, но и меньший вес продукта", — подчеркнули специалисты.