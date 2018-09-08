Фото: masyamba.ru

Собака прогнала попытавшегося напасть на нее леопарда в сафари-парке в лесном заповеднике Джхалана (Индия). Запись инцидента опубликовало издание Daily Mail, передает РИА Новости.

Очевидцы, снявшие ролик, рассказали, что хищник некоторое время караулил собаку, а затем накинулся на нее из-за кустов. Попытка схватить добычу оказалась неудачной: собака начала гавкать, и хищнику пришлось отпустить ее.

Сотрудники парка заявили, что своим спасением дворняга обязана туристам, которые находились неподалеку.

"Джульетта (кличка леопрада — ред.) быстро ретировалась, так как рядом с собакой находились посетители на автомобилях", — цитирует агентство слова представителя парка.

По его словам, в другом случае собака вряд ли бы выжила.