Суббота, 8 Сентябрь, 09:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,03
€ 80,36
464634
15°
Обь
104см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Топ 12 особенностей Барнаула по мнению приезжих гостей и туристов

, ИА "Амител"
На что обращают внимание туристы в Барнауле и какие впечатления у них остаются о нашем городе

Барнаул в последние годы стал пользоваться популярностью среди туристов. Причем, как российских, так и иностранных, сообщает официальный сайт администрации города со ссылкой на данные туроператоров. Летом 2018-го года в столице края побывали организованные группы туристов из Китая, Японии, Польши, Германии, Израиля. Также наш город посетили путешественники из США, Англии, Германии, Италии, Канады, Венгрии и Хорватии. Своими впечатлениями о нашем городе гости делились с туроператорами. Что такого видят туристы в нашем городе, чего не замечаем мы, читайте в материале Amic.ru.

1
Солнечный город

Практически все туристы, которые приезжают в Барнаул, удивляются обилию солнца и тепла. Не то, что у иностранцев, у многих жителей центральной России Сибирь и Барнаул ассоциируются с морозом и холодом. "Особенно удивляются и восхищаются нашим климатом жители Санкт-Петербурга и Северной Европы, где туманы и частые дожди", — рассказывает руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина.

Факт: По данным Википедии, годовое солнечное сияние в Барнауле в среднем 2180 часов. Даже в Сочи этот показатель меньше – 2174 часа. Общее количество пасмурных дней в году в среднем около 125. А количество ясных и полуясных дней — 42 и 198 соответственно. При этом по-настоящему пасмурных дней с низкой облачностью и туманом довольно мало – всего 33 и 18 соответственно, причем основная масса пасмурных дней выпадает на зимние месяцы.

2
Много неба
Это даже удивительно, но многие туристы, рассказывая о своих впечатлениях, отмечают, что в Барнауле очень много неба. Связано это в первую очередь с тем, что для гостей проводят экскурсии по "старому городу", где много красивой архитектуры и мало высоток. Глаза, привыкшие рассматривать гигантские небоскребы, неожиданно погружаются в небесные просторы и это завораживает.
3
Столица мира

Нерушимая вера жителей Алтайского края в то, что Барнаул – столица мира, умиляет приезжих туристов. Хотя сначала они возмущенно удивляются самомнению барнаульцев, тем более, что предполагали увидеть здесь деревню. Но затем видят огромное количество машин, подсчитывают их стоимость (особенно отличаются этим расчетливые москвичи и европейцы) и понимают что были неправы.

Восхищает красивый въезд в город со стороны нового моста, знаменитые буквы и обновленная набережная. Постепенно они проникаются духом города и его историей и уже с удовольствием делают себе пометку о том, что теперь знают, где находится настоящая столица мира.

"Вообще, туристы на самом деле искренне восхищаются историей нашего города. Говорят, что она увлекательная и очень интересная", — отмечает Сибиркина.

 
4
Медведи на улицах
И пусть за окном 21 век. Люди, живущие в центральной части России, и тем более за рубежом,   продолжают верить, что по улицам городов Сибири, и в частности, нашего Барнаула ходят медведи. И когда они встречают доказательство этому, радуются как дети.  
5
Колыванские вазы
Совершенно непонятно почему, но не менее искренне, чем при встрече с медведем в Барнауле, иностранные туристы радуются колыванским вазам, установленным на улицах города. А вы знаете, где в нашем городе есть такие вазы, кроме как у Нулевого километра? А вот иностранцы их каким-то образом находят и фотографируются с ними на память.
6
Город в лесу

Фото: 365dayz.ru
Да, мы знаем, что вокруг Барнаула находится уникальный ленточный бор. Но  говорим об этом скорее по привычке, нежели восхищаясь этой особенностью. А приезжие гости, особенно москвичи, по-настоящему нам завидуют. Им, бедным, чтобы прогуляться по настоящему лесу, приходится проезжать далекие расстояния, а у нас все это здесь, под боком – 10-15 минут и ты  в лесу. А кто-то даже живет среди этой красоты.
7
Безопасный город
Европейцы, особенно часто туристы из Германии отмечают, что ощущают себя в нашем городе в безопасности – город очень компактный, уютный, нельзя заблудиться.  . "Туристы говорят, что по Барнаулу можно спокойно гулять и не переживать, что у тебя вырвут сумку, нападут, обидят. И даже ночью на улицах города нет ощущения страха, какой-то агрессии. В Европе люди стараются на улицу ночью не выходить", — рассказала Татьяна Сибиркина.
8
Красивые женщины
О красоте жительниц Барнаула туристы слагают легенды и посвящают оды. И это без шуток. Но что действительно вызывает удивление и восхищение – это самоотверженность наших землячек, которые в любую погоду при любых дорожных условиях ходят на каблуках. Весь день, с утра до вечера, виртуозно преодолевая выщербины в асфальте и перепрыгивая через препятствия.   
9
Старинные трамваи

Это мы считаем трамваи на наших улица старыми и неказистыми, а туристы уверены, что это очень колоритная "фишка" Барнаула. Почему-то их  умиляет то, что по нашему городу можно прокатиться на "несовременном трамвае", говорит Сибиркина.

Но при этом абсолютно все гости интересуются, почему в Барнауле такие высокие рельсы – это же неудобно.

10
Вкусная еда

Все туристы без исключения говорят, что у нас очень вкусная и полезная еда. У нас много продуктов, полезных для здоровья. "И это действительно так. Я читала, что у нас на самом деле самые вкусные овощи. Из-за обилия солнечных лучей и богатой на полезные вещества почвы овощи имеют ярко выраженные вкусовые качества", — рассказала Татьяна Сибиркина. Многие туристы уезжают из нашего края, увозя с собой в чемоданах целебные травы и бальзамы.

11
Забота о детях

По мнению приезжих гостей, в Барнауле действительно многое делается для детей: красивые детские площадки во дворах домов, парки, места отдыха. Видимо поэтому, по мнению туристов на улицах нашего города много детей. 

Даже такой факт, как спрятанные от глаз табачные лотки в магазинах города, отмечают туристы. Да, это правило действует по всей стране, но многие иностранные туристы отмечают "верный подход" к этому вопросу. "Табак скрыт и значит дети не могут его увидеть, и значит у них меньше соблазна попробовать закурить", — передает мнение туристов Татьяна Сибиркина.

12
Доступный город
По мнению приезжих туристов в Барнауле очень доступные гостиницы, музеи, экскурсии, транспорт, а также еда и аренда автомобилей.
Факт: несколько лет подряд Барнаул входит в число самых доступных для путешествия городов
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
09:37
Учения США в Сирии назвали ответом российским военным 0
09:22
РПЦ пообещала ответить на назначение епископов на Украине 0
08:52
Сборная России по футболу обыграла Турцию в Лиге наций УЕФА 0
08:48
Топ 12 особенностей Барнаула по мнению приезжих гостей и туристов 0
08:31
Перехватчик российских "Кинжалов" представили в США 0
08:06
Окупившиеся ожидания: барнаульским сиротам вручили ключи от новых квартир 0
07:50
Непокоренный город на Неве: фото блокадного Ленинграда 2
07:34
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле вечером 8 сентября 0
07:19
Квартиру с "видом на Биг-Бен" продают в Барнауле за 7,9 млн рублей 0
07:03
5 салютов и 300 коллективов: День рождения Барнаула в цифрах 0
06:48
900 дней осады: факты о блокадном Ленинграде 0
06:32
Праздник 15-летней давности: фотографии с Дня города Барнаула - 2003 1
06:17
Грозы и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 8 сентября 0
06:01
Сутки до выборов: в Алтайском крае наступил день тишины 0
05:08
В Индии собака отбилась от напавшего на нее леопарда 0
04:05
"Роскачество" нашло креветки с лишним льдом и мышьяком в магазинах РФ 0
03:05
Глава "Газпрома" попал в ДТП в Москве 0
02:12
Барнаульцы сообщили о нашествии змей в городе 0
01:11
СМИ: подозреваемые по делу Скрипалей получали бизнес-визы 0
00:09
Бийчанка взыскала 60 тысяч рублей с детсада за травму ребенка 0
23:49
Франция обвинила РФ в шпионаже путем перехвата спутниковых сигналов 0
23:31
Дизайнер будет судиться со Сбербанком за использование его номера в рекламе 0
23:16
Грузовик врезался в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае 0
22:49
Песков заявил об уменьшении перспектив переговоров Путина и Порошенко 0
22:31
СМИ составили топ-10 сериалов осени 0
22:14
"На уме только Путин": канал RT высмеял опечатку CNN 0
21:58
Туроператор "Данко" прекратил свою деятельность 0
21:41
Путин предложил сократить срок выплат пособий по безработице 2
21:21
Пять тысяч полицейских займутся охраной порядка в день выборов на Алтае 0
20:58
Аврил Лавин объявила о возвращении на сцену 0
20:44
Главу Tesla Илона Маска обвинили в биржевых махинациях 0
20:21
В ДНР назначен врио главы республики 0
19:48
В Госдуме предложили запретить ремонтировать дороги днем 1
19:21
В магазин Томска вызвали вооруженную охрану для задержания первоклассницы 0
19:08
Коротко о главном: "Демидов-парк", проблемная автомойка и 9 сентября
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 сентября
18:54
Верховный суд уточнит свою позицию по делам об экстремизме в соцсетях 0
18:41
Представитель Бабкиной не стал комментировать сообщения об отмывании денег 0
18:25
Когда копать картофель и как его отбирать его на семена: пояснение эксперта 0
18:21
Минфин хочет освободить от госконтроля ювелирные изделия из серебра 2
17:52
Инвесторы вложат 200 миллионов в два проекта на "Бирюзовой Катуни" 0
17:24
Всех горняков эвакуировали из подтопленной шахты в Кузбассе 0
17:20
Жители Алтая могут выиграть автомобили за фото с выборов 9 сентября 7
17:13
Стала известна форма сборной России на матче с Турцией 0
17:02
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 8 и 9 сентября 1
16:51
Дорожные работы в России предложили проводить только в ночное время 3
16:35
СК заподозрил тушивших ТЦ "Зимняя вишня" пожарных в сговоре 6
16:22
Житель Барнаула сжег два автобуса ради магнитолы за 1,5 тысячи рублей 0
16:15
Стало известно, в какие дни и месяцы россияне ищут билеты чаще всего 0
16:02
В каком случае возможен второй тур выборов губернатора Алтайского края 3
15:49
Очевидец заснял, как поток воды после ливня унес жительницу Ялты 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.