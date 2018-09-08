Барнаул в последние годы стал пользоваться популярностью среди туристов. Причем, как российских, так и иностранных, сообщает официальный сайт администрации города со ссылкой на данные туроператоров. Летом 2018-го года в столице края побывали организованные группы туристов из Китая, Японии, Польши, Германии, Израиля. Также наш город посетили путешественники из США, Англии, Германии, Италии, Канады, Венгрии и Хорватии. Своими впечатлениями о нашем городе гости делились с туроператорами. Что такого видят туристы в нашем городе, чего не замечаем мы, читайте в материале Amic.ru.
Практически все туристы, которые приезжают в Барнаул, удивляются обилию солнца и тепла. Не то, что у иностранцев, у многих жителей центральной России Сибирь и Барнаул ассоциируются с морозом и холодом. "Особенно удивляются и восхищаются нашим климатом жители Санкт-Петербурга и Северной Европы, где туманы и частые дожди", — рассказывает руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина.
Факт: По данным Википедии, годовое солнечное сияние в Барнауле в среднем 2180 часов. Даже в Сочи этот показатель меньше – 2174 часа. Общее количество пасмурных дней в году в среднем около 125. А количество ясных и полуясных дней — 42 и 198 соответственно. При этом по-настоящему пасмурных дней с низкой облачностью и туманом довольно мало – всего 33 и 18 соответственно, причем основная масса пасмурных дней выпадает на зимние месяцы.
Нерушимая вера жителей Алтайского края в то, что Барнаул – столица мира, умиляет приезжих туристов. Хотя сначала они возмущенно удивляются самомнению барнаульцев, тем более, что предполагали увидеть здесь деревню. Но затем видят огромное количество машин, подсчитывают их стоимость (особенно отличаются этим расчетливые москвичи и европейцы) и понимают что были неправы.
Восхищает красивый въезд в город со стороны нового моста, знаменитые буквы и обновленная набережная. Постепенно они проникаются духом города и его историей и уже с удовольствием делают себе пометку о том, что теперь знают, где находится настоящая столица мира.
"Вообще, туристы на самом деле искренне восхищаются историей нашего города. Говорят, что она увлекательная и очень интересная", — отмечает Сибиркина.
Фото: 365dayz.ru
Да, мы знаем, что вокруг Барнаула находится уникальный ленточный бор. Но говорим об этом скорее по привычке, нежели восхищаясь этой особенностью. А приезжие гости, особенно москвичи, по-настоящему нам завидуют. Им, бедным, чтобы прогуляться по настоящему лесу, приходится проезжать далекие расстояния, а у нас все это здесь, под боком – 10-15 минут и ты в лесу. А кто-то даже живет среди этой красоты.
Это мы считаем трамваи на наших улица старыми и неказистыми, а туристы уверены, что это очень колоритная "фишка" Барнаула. Почему-то их умиляет то, что по нашему городу можно прокатиться на "несовременном трамвае", говорит Сибиркина.
Но при этом абсолютно все гости интересуются, почему в Барнауле такие высокие рельсы – это же неудобно.
Все туристы без исключения говорят, что у нас очень вкусная и полезная еда. У нас много продуктов, полезных для здоровья. "И это действительно так. Я читала, что у нас на самом деле самые вкусные овощи. Из-за обилия солнечных лучей и богатой на полезные вещества почвы овощи имеют ярко выраженные вкусовые качества", — рассказала Татьяна Сибиркина. Многие туристы уезжают из нашего края, увозя с собой в чемоданах целебные травы и бальзамы.
По мнению приезжих гостей, в Барнауле действительно многое делается для детей: красивые детские площадки во дворах домов, парки, места отдыха. Видимо поэтому, по мнению туристов на улицах нашего города много детей.
Даже такой факт, как спрятанные от глаз табачные лотки в магазинах города, отмечают туристы. Да, это правило действует по всей стране, но многие иностранные туристы отмечают "верный подход" к этому вопросу. "Табак скрыт и значит дети не могут его увидеть, и значит у них меньше соблазна попробовать закурить", — передает мнение туристов Татьяна Сибиркина.
Факт: несколько лет подряд Барнаул входит в число самых доступных для путешествия городов
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