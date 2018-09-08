Солнечный город

Практически все туристы, которые приезжают в Барнаул, удивляются обилию солнца и тепла. Не то, что у иностранцев, у многих жителей центральной России Сибирь и Барнаул ассоциируются с морозом и холодом. "Особенно удивляются и восхищаются нашим климатом жители Санкт-Петербурга и Северной Европы, где туманы и частые дожди", — рассказывает руководитель отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяна Сибиркина.

Факт: По данным Википедии, годовое солнечное сияние в Барнауле в среднем 2180 часов. Даже в Сочи этот показатель меньше – 2174 часа. Общее количество пасмурных дней в году в среднем около 125. А количество ясных и полуясных дней — 42 и 198 соответственно. При этом по-настоящему пасмурных дней с низкой облачностью и туманом довольно мало – всего 33 и 18 соответственно, причем основная масса пасмурных дней выпадает на зимние месяцы.