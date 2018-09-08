Перехватчик российских "Кинжалов" представили в США

Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который, как предполагается, будет способен бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание The Drive.

Американские военные особенно обеспокоены новейшим гиперзвуковым российским оружием, в частности, ракетными комплексами "Авангард" и "Кинжал". Кроме того, они опасаются и Китая, который также ведет активные разработки гиперзвукового вооружения.

Как отмечает издание, DARPA объявила о старте разработки и показала концепт перехватчика на выставке D60, проходившей с 5 по 7 сентября в США и приуроченной к 60-летию агентства. По словам разработчиков, Glide Breaker — это летательный аппарат небольшого размера, который будет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так называемым кинетическим перехватом, что подразумевает его прямое попадание в цель. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части, а поражение цели происходит с помощью всего корпуса аппарата.

"Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы расширить возможности Соединенных Штатов по защите от сверхзвукового оружия и всех классов гиперзвуковых угроз", — говорилось в заявлении DARPA. Однако более детального устройства нового аппарата в агентстве не представили.