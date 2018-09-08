РПЦ пообещала ответить на назначение епископов на Украине

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом, сообщает "РИА Новости".

По его словам, данное назначение является "беспрецедентно грубым вторжением" на территорию Московского патриархата.

"Такие действия не могут остаться без ответа", — подчеркнул Легойда.

Также он выразил надежду на то, что в Константинополе понимают важность решений по Украине, а также отдают себе отчет в последствиях, к которым они могут привести.