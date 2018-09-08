Учения США в Сирии назвали ответом российским военным

Военный контингент США в Сирии начал учения на юго-востоке страны. Телеканал CNN сообщает, что манёвры являются ответом на предостережения российских военных и демонстрируют России и Сирии боеготовность вооруженных сил Штатов, сообщает LIFE.

Отмечается, что в учениях американской коалиции, стартовавших 7 сентября, принимают участие 100 американских военнослужащих. Учения включают стрельбы и полеты вертолетов.

"Наши силы продемонстрируют способность быстрого развертывания, нападения на цель совместно воздушными и наземными силами и проведения быстрой эксфильтрации в любом месте общей зоны совместных операций сил Операции Inherent Resolve", — заявил представитель Центрального командования США Билл Урбан.

Ранее CNN сообщал, что Москва предупреждала Вашингтон о том, что российские и сирийские силы готовы нанести в САР удары по территориям, где находятся американские военные. Это объяснялось нахождением в данных районах боевиков.