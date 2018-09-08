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Основатель Alibaba уходит на пенсию в 54 года, чтобы не умереть в офисе

, ИА "Амител"
В списке миллиардеров Forbes за 2017 год Ма занимает третью сточку среди граждан КНР с капиталом в 38,6 млрд долларов США

Фото: rsport.ria.ru

Один из богатейших жителей Китая, основатель и председатель совета директоров китайского холдинга Alibaba Джек Ма заявил, что 10 сентября — в день своего 54-летия — уходит на пенсию, сообщает LIFE со ссыкой на The New York Times.

"Выход на пенсию — это не конец эпохи, а, напротив, начало эпохи", — подчеркнул бизнесмен. Он отметил, что на пенсии он займется благотворительностью и образованием.

Из холдинга Alibaba Group Джек Ма не уходит насовсем, а займет такую позицию в совете директоров, где можно следить за управлением компанией.

О том, что он собирается на пенсию, Ма заявлял еще два года назад на конференции в Гонконге, потому что не хочет умереть в офисе. А на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в том же году он признался, что из-за бизнеса у него "нет нормальной жизни".

В списке миллиардеров Forbes за 2017 год Ма занимает третью сточку среди граждан КНР с капиталом в 38,6 млрд долларов США. Он основал будущий холдинг в 1999 году в своей квартире.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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