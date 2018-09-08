Рак в последней стадии нашли у "создателя" "Новичка"

Вил Мирзаянов, выдающий себя за разработчика "Новичка", сообщил, что врачи обнаружили у него рак простаты в последней стадии, сообщает "РИА Новости".

Об этом Мирзаянов написал в своем Facebook. "Врачи сообщили, что у меня рак простаты последней стадии. Начали лечить гормонной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона к раковым клеткам, и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть", — сообщил он.

Кроме того, Мирзаянов в грубой форме выразился в адрес постоянного представителя России в ООН Василия Небензи и обвинил его в том, что якобы заявления дипломата о "Новичке" не соответствуют действительности.

Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более двадцати лет назад эмигрировавший в США. Он является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества "Новичок". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.