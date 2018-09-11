Вторник, 11 Сентябрь, 11:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,87
€ 80,67
460870
9°
Обь
99см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Неувядающая традиция: откуда пошел обычай дарить цветы на 1 сентября

, ИА "Амител"
А также о том, почему букет в этот день важен не только для учителя

Цветы для учителя в День знаний – добрая традиция, которая передается из поколения в поколение. А знаете ли вы, откуда она пошла? Портал Amic.ru решил разобраться, когда начали преподносить педагогам первые букеты и в чем смысл этого довольно непрактичного, но очень красивого подарка.

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

Подарки педагогам начали вручать еще в дореволюционной России, где учитель пользовался огромным уважением и непререкаемым авторитетом, являясь своеобразным "лучом света в темном царстве". Вместо цветов тогда дарили небольшие презенты в виде книг, конфет, а сельским учителям часто преподносили натуральные продукты: хлеб, мясо, молоко. Традиция же идти в школу с цветами и дарить их учителям относительно "молодая": она зародилась в 80-е годы ХХ века, а именно в 1984 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был введен Всенародный День знаний как государственный, официальный праздник. А там, где праздник, должны быть цветы. Правда, их выбор в те годы был более чем скромен, зато стоили они весьма демократично – от 10 до 70 копеек за штуку. Как правило, школьники делали один букет от всего класса и ставили его на учительский стол. С развитием рыночных отношений разнообразие пришло и в цветочную сферу: помимо привычных роз, астр, гвоздик и гладиолусов, появились хризантемы, герберы, нарциссы, лилии, а значит, букеты для учителей стали более замысловатыми, экзотическими и индивидуальными.

"БУКЕТНЫЙ" ЭТИКЕТ ПРИВИВАЕМ С РАННИХ ЛЕТ

Но разве букет на 1 сентября – лишь дань традиции? Прежде всего, это приятный и ни к чему не обязывающий знак внимания, повод выразить трепетное отношение к учителю, почтение и благодарность за его непростой труд. Это символ любви, признательности и, пожалуй, самый уместный подарок для женщин, которыми являются большинство учителей.

Однако только ли педагогам важно получать цветы в День знаний? Психологи единодушны во мнении, что букеты, которые школьники несут на первое сентября, нужны, прежде всего, самим детям: они прививают уважение к учителям и формируют восприятие начала учебного года как торжественного события. Ведь праздник только тогда считается праздником, когда он соответствующим образом оформлен, когда на нем присутствуют непрактичные, но яркие атрибуты — банты, цветы, воздушные шары… Настроение сразу поднимается – и у тех, кто садится за парты впервые, и у тех, кто переходит в новый класс.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАЗДНИК!

Поддерживая добрую традицию вручения букетов и помогая создавать торжественное настроение в День знаний, торговый центр "Соцветие" 1 сентября организовал на Нулевом километре нашего города грандиозную выставку цветов, где были представлены эксклюзивные композиции от талантливых флористов центра. "Изюминкой" выставки стали увеличенные в размерах школьные принадлежности – карандаш и блокнот, а также гигантская цветочная корзинка: дети и взрослые с удовольствием фотографировались с этими необычными экспонатами, получая массу положительных эмоций. 

Торговый центр "Соцветие" постарался превратить День знаний во всеобщий праздник для барнаульцев, и ему это удалось: улыбки людей говорят сами за себя. Кроме того, специалисты центра с удовольствием делились секретами выбора цветов и грамотного ухода за ними: теперь жители нашего города точно знают, где приобрести свежий, красивый и неординарный букет для любого события и где со вкусом оформить торжество любого уровня. Конечно, в "Соцветии" не только знают все о цветочных традициях, но и умеют создавать настоящий праздник!

"Соцветие"
г. Барнаул
ул. Челюскинцев, 143, тел. 8 (3852) 504-503
пр. Красноармейский, 51а, тел. 8 (3852) 52-97-67
ул. Молодежная, 50, тел. 8 (3852) 72-01-73
Инстаграм

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.09.2018 09:03
- гость -

ага, а 2 сентября, все мусорки этими цветами забиты. Не нужны ваши цветы учителям. В основной массе, они такие же лицемеры, как и все.

0  0
11.09.2018 09:14
- гость -

11.09.2018 09:03
- гость -

Сочувствую.... выздоравливайте и смотрите на аир с позитивом!

0  1
11.09.2018 10:07
- гость -

мы классной своей орхидеи дарим коллекция на окне в классе

0  0
11.09.2018 10:08
Бабуля

почему 2го?Школа под окнами у меня находится,1го мусорки были полны букетами из астр,гладиолусов и других садовых цветочков..Роз не видала,врать не буду..

1  0
11.09.2018 10:15
- гость -

ну не дарите че

0  0
11.09.2018 10:25
- гость -

Бабуле

Старая, врать говорить неправду нехорошо! )

0  0
11.09.2018 10:43
Гость

Вот поэтому я всеми руками за акцию "Букет добра"

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:02
Пожарные машины на стройплощадке высотного дома взволновали барнаульцев 0
10:50
СМИ назвали "Адмирала Кузнецова" худшим авианосцем в мире 1
10:35
Как я провел лето: студенты политеха сняли фильм про алтайскую глубинку 0
10:32
Все меньше жителей Алтайского края держат деньги в иностранных банках 1
10:21
СМИ сообщили о планах ограничить долговую нагрузку россиян 0
10:13
Легковушка и кроссовер столкнулись на трамвайном переезде в Барнауле 0
10:04
11 российских вузов попали в мировой рейтинг трудоустройства 1
09:49
Барнаульский "Университет" не смог блеснуть в кубковом турнире 0
09:40
Как на самом деле обучают скорочтению в Барнауле: методики и эффективность 0
09:34
Возгорание в жилом доме в Барнауле потушили до приезда пожарных 0
09:25
Миллион человек эвакуируют в США из-за урагана "Флоренс" 0
09:17
Женщина-водитель сбила девочку в Барнауле и скрылась с места аварии 16
09:06
Американский суд отказался перевести Бутину под домашний арест 1
09:00
Неувядающая традиция: откуда пошел обычай дарить цветы на 1 сентября 7
08:56
Новосибирский магазин решил бесплатно раздавать хлеб пенсионерам 1
08:39
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром 11 сентября 0
08:22
Фильм "Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар" от России 5
08:17
Поймай удачу: ответь на вопросы о группе "На-На" и получи билеты на концерт 1
08:04
Молодые спецы из Алтайского края вошли в топ самых низкооплачиваемых по РФ 10
07:50
17 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 1
07:34
В НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко сменился руководитель 4
07:22
Квартиру с тремя балконами и теплыми полами продают в Барнауле за 8,4 млн 5
07:15
"Мизюлинские катакомбы" демонтируют в Барнауле 11
07:03
Барнаульский ресторан стал готовить губернаторские бургеры в честь Томенко 10
06:48
Осенняя пора: что нужно успеть сделать в саду в сентябре-2018 0
06:32
Коммунист против коммуниста: КПРФ подверглась критике за отказ от выборов 19
06:17
Дожди и сильный ветер ждут Алтайский край 11 сентября 0
06:01
Пробуждение силы: Томенко рассказал о чувствах после победы на выборах 12
05:11
Ученые рассказали, как одиночество расширяет границы личного пространства 1
04:05
Ким Чен Ын в письме предложил Трампу провести новую встречу 0
03:05
Российская сборная разгромила чехов в товарищеском матче 3
02:06
Минкультуры предложило ограничить показ западных фильмов в кинотеатрах 2
01:06
Более 20 тысяч человек остались без света в Дагестане 0
00:05
Путин посетит Японию с визитом в 2019 году 0
23:58
Тренер из Канады: Тутберидзе "предсказала" конец карьере Медведевой 0
23:38
Боец Джефф Монсон стал депутатом в России 4
23:18
Побитый Жириновским украинец пожаловался в полицию 5
22:58
Эксперты объяснили появление пустот в бетоне космодрома Восточный 3
22:41
Топилин: заморозка пенсионных накоплений может быть продлена в 2021 году 3
22:21
Гордеев заявил, что урожай зерна в РФ в 2018 году составит 105 млн тонн 1
21:56
СБУ назвала информацию о сотрудничестве с ИГ фейком 0
21:41
Россия закупила более 62 млн доз прививок от гриппа 0
21:21
СК: бийчанин без трех пальцев безвестно пропал в Республике Алтай 0
20:58
Киев отказался возобновлять подачу воды в Крым 2
20:41
Названы популярные города России для отдыха в осенние выходные 0
20:21
Space X запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 0
19:56
Росстат: жители Алтайского края получают самую маленькую зарплату в РФ 13
19:21
Глав четырех российских регионов будут выбирать во втором туре 0
19:08
Коротко о главном: новый губернатор Алтая, День города и Мисс Барнаул-2018
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 сентября
18:56
Новое "Простоквашино" покажут на телевидении 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.