Цветы для учителя в День знаний – добрая традиция, которая передается из поколения в поколение. А знаете ли вы, откуда она пошла? Портал Amic.ru решил разобраться, когда начали преподносить педагогам первые букеты и в чем смысл этого довольно непрактичного, но очень красивого подарка.

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО

Подарки педагогам начали вручать еще в дореволюционной России, где учитель пользовался огромным уважением и непререкаемым авторитетом, являясь своеобразным "лучом света в темном царстве". Вместо цветов тогда дарили небольшие презенты в виде книг, конфет, а сельским учителям часто преподносили натуральные продукты: хлеб, мясо, молоко. Традиция же идти в школу с цветами и дарить их учителям относительно "молодая": она зародилась в 80-е годы ХХ века, а именно в 1984 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был введен Всенародный День знаний как государственный, официальный праздник. А там, где праздник, должны быть цветы. Правда, их выбор в те годы был более чем скромен, зато стоили они весьма демократично – от 10 до 70 копеек за штуку. Как правило, школьники делали один букет от всего класса и ставили его на учительский стол. С развитием рыночных отношений разнообразие пришло и в цветочную сферу: помимо привычных роз, астр, гвоздик и гладиолусов, появились хризантемы, герберы, нарциссы, лилии, а значит, букеты для учителей стали более замысловатыми, экзотическими и индивидуальными.

"БУКЕТНЫЙ" ЭТИКЕТ ПРИВИВАЕМ С РАННИХ ЛЕТ

Но разве букет на 1 сентября – лишь дань традиции? Прежде всего, это приятный и ни к чему не обязывающий знак внимания, повод выразить трепетное отношение к учителю, почтение и благодарность за его непростой труд. Это символ любви, признательности и, пожалуй, самый уместный подарок для женщин, которыми являются большинство учителей.

Однако только ли педагогам важно получать цветы в День знаний? Психологи единодушны во мнении, что букеты, которые школьники несут на первое сентября, нужны, прежде всего, самим детям: они прививают уважение к учителям и формируют восприятие начала учебного года как торжественного события. Ведь праздник только тогда считается праздником, когда он соответствующим образом оформлен, когда на нем присутствуют непрактичные, но яркие атрибуты — банты, цветы, воздушные шары… Настроение сразу поднимается – и у тех, кто садится за парты впервые, и у тех, кто переходит в новый класс.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРАЗДНИК!

Поддерживая добрую традицию вручения букетов и помогая создавать торжественное настроение в День знаний, торговый центр "Соцветие" 1 сентября организовал на Нулевом километре нашего города грандиозную выставку цветов, где были представлены эксклюзивные композиции от талантливых флористов центра. "Изюминкой" выставки стали увеличенные в размерах школьные принадлежности – карандаш и блокнот, а также гигантская цветочная корзинка: дети и взрослые с удовольствием фотографировались с этими необычными экспонатами, получая массу положительных эмоций.

Торговый центр "Соцветие" постарался превратить День знаний во всеобщий праздник для барнаульцев, и ему это удалось: улыбки людей говорят сами за себя. Кроме того, специалисты центра с удовольствием делились секретами выбора цветов и грамотного ухода за ними: теперь жители нашего города точно знают, где приобрести свежий, красивый и неординарный букет для любого события и где со вкусом оформить торжество любого уровня. Конечно, в "Соцветии" не только знают все о цветочных традициях, но и умеют создавать настоящий праздник!

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