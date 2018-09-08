Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook поздравила россиян с началом выходных и пообещала "всех вылечить".

Захарова запечатлена в пресс-центре МИД одетой в белое платье, похожее на халат медработника. Само фото дополнено подписью "МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате".

"Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу", — говорится в подписи к фотографии. В комментариях одобрили шутку Захаровой, предложив добавить санитаров со смирительной рубашкой для "партнеров".