В Барнауле прямо во время представления два зрителя что-то не поделили, и между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Никто не хотел сдаваться до последнего. Причины такого поведения не известны. Разнимать драчунов бросились неравнодушные зрители и сотрудники цирка. Видимо, обида была очень глубокой, что даже несмотря на увеличивающееся расстояние между ними, обидчики продолжали наносить друг другу удары", — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что в Барнаул приехал Московский цирк-шапито.