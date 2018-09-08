В Барнауле в пятницу, 7 сентября, из детского сада, находящегося неподалеку от ТЦ "Простор"(ул. Малахова, 86Д), сбежал маленький ребенок, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" со ссылкой на рассказ своей подписчицы по имени Александра.

"Я работаю в магазине и сегодня ,7 сентября, к нам приходит особенный покупатель 2-х лет, один. Набирает машинки и идет на кассу. Мы начинаем его расспрашивать, мол, где мама. У нас в магазине частенько ребятишки уходят в игрушки пока родители обувь выбирают. Его ответ меня убил: "Мама дома". Он очень аккуратно одет. Видно, что одевал взрослый — сам бы ребенок двух лет так не оделся", — рассказывает Александра.



По ее словам, пробыл ребенок в магазине больше часа: "Неоднократно делали объявления по громкой связи о пропаже ребенка. Наша охрана пошла по соседним ТЦ".

"И чудо, прибегает толпа теток. Все на телефонах, мол, нашли. Выясняется, что мальчик ушел из детского сада, пока они вышли на утреннюю прогулку", — отметила Александра.

"Я не спорю, деток много и уследить надо за всеми, но, простите, вы за это деньги получаете. Пусть и небольшие, но я как мама хочу быть уверена, что мой ребенок не будет шататься по улице один. Я вам доверила своего ребенка! Господи, у меня одни эмоции, и эти "педагоги", так называемые, нам не сообщили номер сада, потому что боятся. Но сад у нас рядом с ТЦ только один и ребенок не мог далеко уйти. Вывод сам собой напрашивается, что мальчик из этого сада. А самое смешное, что это новый сад, в новом районе. У него нет дырок в заборе, куда бы мог ребенок пролезть", — подчеркнула жительница Барнаула.



"Куда смотрит заведующая этого сада, что дети с легкостью могут покинуть территорию. Да и с воспитателей и родителей ответственность нельзя снимать. Родители пожалуйста объясняйте своим детям, что без взрослых нельзя уходить одним. Будьте внимательнее", — добавила Александра.