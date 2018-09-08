Ученые нашли в Антарктиде мумии вымерших пингвинов

Китайские ученые обнаружили под снегами на побережье Восточной Антарктиды сотни мумий пингвинов, пишут "Известия" со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

Находка сделана на полуострове Лонг. Специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов). Там же были найдены останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.

Зоологи полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата. Большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии пингвинов.

Ученые отмечают, что и сегодня над пингвинами нависла угроза вымирания, так как климатические условия сегодня также подвержены изменениям.