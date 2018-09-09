Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае в воскресенье, 9 сентября, когда в регионе выбирают губернатора, а в краевой столице отмечают День города.

"В отдельных районах дождь, гроза", — говорится в сообщении Гидрометцентра. Дневные температуры в регионе составят +15...+20 градусов. Ветер северо- западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.

В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +16...+18 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.