Фото: avito.ru

Квартиру площадью 120 квадратных метров продают в элитном жилом комплексе на улице Партизанской в Барнауле за 7,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на шестом этаже кирпичного дома в благоустроенном районе с развитой инфраструктурой.

"Дворовая территория закрытая, находится под видеонаблюдением. В ЖК имеется двухуровневая подземная автостоянка, прогулочная зона, выполнено качественное благоустройство. Квартира предлагается с отличным ремонтом и с мебелью, установлен кондиционер, из окон квартиры открываются роскошные панорамные виды", — отмечает автор объявления.

Имеется домофон, железная дверь, охранная сигнализация, кладовка. "Утеплена лоджия и сделан из нее полноценный кабинет, два санузла, встроенная кухня. Счетчики горячей и холодной воды, система водонагрева", — добавляет продавец.