Российская фигуристка Трусова первой в мире исполнила четверной лутц

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова в ходе этапа юниорского Гран-при в литовском Каунасе первой в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц, один из самых сложных прыжков, пишет ", передает ТАСС.

Кроме того, Трусова смогла исполнить каскад из четверного и тройного тулупов. Это позволило ей не просто выиграть этап, но и установить мировой рекорд в произвольной программе и по сумме программ (146,70 и 221,44 балла соответственно).

Ранее Трусова первой среди одиночниц исполнила на соревнованиях четверной тулуп и два четверных прыжка в одной программе.