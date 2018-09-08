Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" высмеял выступление в Москве всемирно известного Тони Роббинса.

"Вот афиша. Вся Москва обклеена была. До сих пор многие думают, что это один из кандидатов в мэры Москвы", — начал Ургант.

Затем он заявил, что такое дорогое мероприятие могли посетить только те люди, "у которых есть деньги, и которые не понимают, что с ними делать".

В пример он привел Дмитрия Диброва: "Символично, когда ведущий "Кто хочет стать миллионером" пошел на тренинг для людей, которые хотят стать миллионерами".

Ранее сообщалось, что самые дешевые билеты на мероприятие стоили 30 тысяч рублей, а самые дорогие доходили до полумиллиона.