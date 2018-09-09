1 млн 846 тыс. избирателей, более пяти тысяч полицейских, более двух тысяч наблюдателей, 1797 участков и четыре кандидата — выборы губернатора Алтайского края начались в 8 утра. В воскресенье, 9 сентября, жителям предстоит выбрать главное должностное лицо, которое будет руководить регионом пять лет.

Участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Первые данные по итогам голосования ориентировочно появятся к полуночи, более-менее полные — к раннему утру. Почти окончательные данные назовет глава краевого избиркома Ирина Акимова в 11 часов на брифинге в понедельник.

Читайте также: Как найти избирательный участок на выборах губернатора Алтая: инфографика

На 200 участках в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске будут работать КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). "Электронная урна" сразу считывает информацию при прохождении бюллетеня. Участки, где не будет "электронных урн", оснащены оборудованием для QR-кодирования для составления протоколов голосования.

Читайте также: Выбери меня: обзор претендентов на кресло губернатора Алтайского края

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на сайте Nashvybor2018.ru. Всего будет работать 1630 камер: по две в каждом ТИКе и по две на 741 участке.

За кресло главы региона сражаются четверо: бизнесмен Андрей Крылов ("Партия Роста"), депутат краевого парламента Людмила Суслова ("Справедливая Россия"), депутат краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР), врио главы региона Виктор Томенко ("Единая Россия").