Послание из СССР обнаружили строители во время ремонта роддома областной больницы Челябинска. Письмо было найдено в бутылке из-под водки, пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщество "Челябинск online" в "ВКонтакте".

Как отмечается, послание датируется 16 октября 1980 года, а оставили его плотники. Они пишут о своей зарплате, дефиците мяса и войнах в мире. "В общем, жить не очень легко", — говорится в письме.

Также в послании говорится, что власть многое забирает у народа, чтобы, к примеру, отправить в виде гуманитарной помощи другим странам.

С какой целью оставлено послание — неизвестно.

По данным РИА Новости, в больнице информацию о необычной находке подтвердить или опровергнуть не смогли, но рассказали, что в учреждении сейчас действительно идет ремонт.