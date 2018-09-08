Матвиенко восхитилась тем, как живут обычные люди в Северной Корее

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, прибывшая в Северную Корею с делегацией, заявила, что Пхеньян ощутимо изменился к лучшему с 2005 года, передает ТАСС.

По мнению Матвиенко, увиденное ею отражает успехи Северной Кореи и ее способность к развитию вопреки санкциям.

Она подчеркнула, что "под руководством глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына" в Пхеньяне появились новые кварталы, улицы, инфраструктура города стала более развитой.

"Огромное уважение вызывает стойкий народ, который, несмотря на все санкции и ограничения, обеспечивает развитие страны", — добавила Матвиенко.

Российская делегация прибыла в КНДР в пятницу, 7 сентября, на торжества по поводу 70-летия страны. 8 сентября Матвиенко и сопровождающие ее лица возложили цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу, а также к Монументу освобождения — памятнику советским солдатам на холме Моранбон. 9 сентября делегация будет присутствовать на военном параде.