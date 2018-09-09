Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Работу общественного транспорта продлят в Барнауле в День города – горожане смогут добраться домой на трамваях и автобусах, которые будут ждать недалеко от площади Сахарова.

Напомним, что главный фейерверк по случаю 288-летия краевой столицы состоится на площади Сахарова в 22:30. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, после этого горожане смогут воспользоваться услугами общественного транспорта.

Так, автобусы и троллейбусы будут выстроены по проспекту Ленина на участках от улицы Кирова до площади Ветеранов и в районе здания №57 "б" на остановке общественного транспорта "площадь Советов".

Кроме того, после фейерверка будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановочного пункта "улица Молодежная".