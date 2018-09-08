Дневную сонливость назвали симптомом опасной болезни

Американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что дневная сонливость у людей преклонного возраста может быть симптомом развития болезни Альцгеймера. Также ученые нашли новые доказательства того, что плохой ночной сон провоцирует деменцию, пишет "Российская газета" со ссылкой на Eurekalert.

"Такие факторы как диета, физические нагрузки и познавательная активность признаны важными составляющими для профилактики болезни Альцгеймера. Вероятно, сюда же можно добавить и хороший сон", — заявил доцент кафедры психического здоровья в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса Блумберга Адам Спира.

Сообщается, что работа с тысячами добровольцев велась с 1958 года. В частности, люди в разные годы проходили тестирование, медицинские обследования и так далее.

Специалисты заключили, что у жаловавшихся на частую дремоту склонность к болезни Альцгеймера была почти в три раза выше, чем у тех, кто крайне редко ощущал дневную сонливость.