Плавучий кран столкнулся с опорой Крымского моста

В акватории Керченского пролива находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста, сообщает "Интерфакс".

Это произошло утром 8 сентября на 154-м км трассы А-290 (участок между островом Тузла и фарватером), сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Сейчас движение на участке ограничено, специалисты проводят диагностику состояния мостового сооружения. Отмечается, что повреждена была лишь одна мачта освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано.

Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста. Для устранения повреждений специалистам понадобится не более 6-8 часов. Однако приступить к работам смогут после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.